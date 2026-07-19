بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 46.67 نقطة بنسبة 0.54 في المئة ليبلغ مستوى 8617.85 نقطة.

وتم تداول 246.3 مليون سهم عبر تنفيذ 17271 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار كويتي (نحو 189.3 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 97.61 نقطة بنسبة 1.10 في المئة عند مستوى 8756.31 نقطة من خلال تداول 144.2 مليون سهم عبر إبرام 9312 صفقة نقدية بقيمة 23.7 مليون دينار (نحو 76.8 مليون دولار أمريكي).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 38.23 نقطة بنسبة 0.42 في المئة ليبلغ مستوى 9035.64 نقطة من خلال تداول 102.1 مليون سهم عبر 7959 صفقة نقدية بقيمة 34.6 مليون دينار (نحو 112.1 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 130.29 نقطة بنسبة 1.28 في المئة ليبلغ مستوى 10070.37 نقطة من خلال تداول 108.4 مليون سهم عبر تنفيذ 6191 صفقة نقدية بقيمة 17.9 مليون دينار (نحو 58 مليون دولار).