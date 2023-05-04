”أطباء السودان”: المستشفيات في خطر.. ويجب إتاحة ممرات آمنة لوصول الوقود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 06:29 مساءً - قال الدكتور سيد محمد عبدالله، عضو اللجنة التمهيدية والمتحدث باسم نقابة أطباء السودان، إن الوضع في السودان كارثي، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى الدولي وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل في منطقة خرطوم بحري حذر من انقطاع الكهرباء بالمستشفى بسبب نفاد الوقود.

وأضاف المتحدث باسم نقابة أطباء السودان خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "للأسف المستشفيات في خطر، وحياة المرضى في العناية المركزة معرضة للخطر بسبب ذلك".

وأكد المتحدث باسم نقابة أطباء السودان ضرورة إتاحة ممرات آمنة لوصول الوقود والكوادر الطبية بسلام إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة السودانية يجب أن تسهل وصول الإمدادات من مدينة بورتسودان.

وتابع: "على المجتمع الدولي أن توصيل المعونات اللازمة للشعب السوداني لإنقاذ حياة العشرات من المرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب الاشتباكات بالسودان" مشيرًا إلى أن الإمدادات في الفترة الماضية كانت تصل عن طريق المتطوعين ورجال المقاومة والكوادر الطبية الأبطال.