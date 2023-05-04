الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية: ما يجري في السودان هو تمرد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:23 صباحاً - قال الوزير المفوض عمر الفاروق سيد كامل نائب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية في حديث لوسائل الإعلام المصرية إن التوصيف الدقيق لما يجري في السودان هو تمرد ضد الدولة السودانية ومحاولة لإختطاف القرار السيادي وإستلام السلطة عن طريق القوة بواسطة قوي مسلحة ، وأوضح أن قوات الدعم السريع فصيل عسكري يتبع للدولة السودانية إلا أنه قام بالتمرد عليها ، وأكّد أنّ ما تقوم به القوات المسلحة حاليا من عمليات عسكرية للقضاء علي هذا التمرد هو صميم واجباتها ومسؤولياتها الدستورية .

وأوضح السيد نائب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع أدخلت البلاد في أزمة حقيقة علي خلفية هذا التمرد ، وأن القوات المسلحة السودانية قادرة علي إخراج البلاد من هذا النفق ، وأن الجيش السوداني يتعامل مع هذا التمرد بكل إحترافية وأخلاقية وبما لديه من تقاليد مهنية راسخة وسيطرة علي الأرض ، وأضاف أن القوات المسلحة كانت قادرة علي دحر هذا التمرد منذ أيامه الأولي ، إلاّ أن إعتبارات حماية المدنيين و المحافظة علي المؤسسات الخدمية ومؤسسات الدولة الأخري التي تسللت قوات الدعم السريع المتمردة خلالها في بعض مناطق ولاية الخرطوم ، حال دون إتمام إكتساح التمرد بواسطة الجيش ، والذي سيتم قريبا بحسب ما ذكره المتحدث .

وأوضح السيد عمر الفاروق أن قوات الدعم السريع المتمرد قامت بالعديد من الإنتهاكات التي ترقي الي جرائم حرب خلال أيام الماضية ، تمثلت في إستخدام المستشفيات والمرافق الصحية ودور العلم والمدارس والجامعات والمباني الحكومية كثكنات عسكرية وتعطيل وصول المواطنين إليها ،

كما عملت المليشيا المتمردة علي إتخاذ المواطنين في الأحياء السكنية كدروع بشرية و إنتهاكات لأرواح و ممتلكات المدنيين .

وقامت القوات المتمردة بتدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية من محطات مياه كهرباء و إقتحام للسجون وإطلاق سراح وتهريب المحكوم عليهم بجرائم خطيرة ، وإرتكاب أعمال السرقة والنهب للبنوك والممتلكات الخاصة والعامة ، وإرتكاب جرائم الإغتصاب وحالات التعدي الجسدي .

وأشار سيادته الي أن الجيش وافق بالأمس

علي مبادرة منظمة الإيقاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد ، موضحا أن المنظمة تقدمت بمقترح جديد يتمثل في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع ، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي

على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية ، وأشار أن القوات المسلحة أبدت موافقتها على المقترح إنطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة ، ومراعاة للجوانب الإنسانية للمواطنين ، مع أخذها في الإعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية ، حيث أعرب الجيش عن أمله أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة .