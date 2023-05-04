اشتية: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن جريمة نابلس المروعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:23 صباحاً - حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، اليوم الخميس.

وقال اشتية ” لا تتوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا حتى تستأنف من جديد، على نحو أكثر ترويعا، وأشد تقتيلا، باستهداف الأطفال، والنساء، والشيوخ” .

وأضاف: “ما أن يتوقف القصف الوحشي على أهلنا في القطاع؛ حتى يستأنف ضد أهلنا في نابلس، الذي ذهب ضحيته ثلاثة شهداء صباح اليوم وهم: معاذ المصري وحسن قطناني وإبراهيم جبر”.

وأشار إلى الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في كافة المحافظات الفلسطينية، وخصوصا في جنين، وأريحا، التي ما زالت تحت الحصار منذ أسبوعين.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بتوحيد المعايير، ومحاسبة إسرائيل، على جرائمها المروعة وانتهاكاتها المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.