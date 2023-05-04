الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال سيفجر الأوضاع في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:23 صباحاً - حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وأدان أبو ردينة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، استمرار اقتحام المدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ارتقاء ثلاثة شهداء في البلدة القديمة من نابلس.

وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء.

وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد وألا تكتفي بسياسة الاستنكار.