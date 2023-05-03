البرلمان العربى: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة تتحمل مسؤوليتها قوات الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 10:30 مساءً - أدان البرلمان العربى، جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر عدنان، الذى استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التى تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وعائلة الشهيد، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وجدد البرلمان العربي دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد إتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من (700) أسير منهم (24) أسيراً يعانون أمراضاً سرطانية متفاوتة.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم، مؤكداً على مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وفي وقت سابق أمس طالب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريس بإجراء تحقيق شفاف حول وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، مؤكدا أنه يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان، وأن على السلطات الإسرائيلية ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته، وجدد دعوته لإسرائيل لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري، فإما أن يتم توجيه تهم فورية لجميع المحتجزين إداريًا ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير

كانت إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت، الثلاثاء، عن وفاة الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يومًا، في أول وفاة لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة عقود.