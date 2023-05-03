ملك الأردن: مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.. وداخليًا لا تراجع عن الاصلاحات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:29 مساءً - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن للأردن مواقف ثابتة بخصوص القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، موضحًا أن دور المملكة الأردنية الهاشمية محوري وأساسي في مختلف القضايا التي تمس فلسطين ، مؤكدًا أن المملكة تجمعها علاقات قوية ومتينة مع أشقائها.

أكد الملك عبد الله خلال لقاء جمعه بعدد من ووجهاء محافظة جرش، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، أنه لا تراجع عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية في المملكة الأردنية، مشددًا على أهمية استمرار التحرك في عملية التحديث بمساراته الثلاثة.

وأضاف العاهل الأردني، أن من الضروري أن يدعم الجميع هذه الإصلاحات، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق حتى يتم إنجازها، معربًا عن اعتزازه وفخره بلقاء الأهل والعشيرة من أبناء محافظة جرش، حيث أكد على ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات لخدمة المجتمع.

وتابع الملك عبدالله، قائلًا: "مؤشرات الأردن السياحية تتحسن باستمرار بفضل السمعة التي تتمتع بها المملكة"، مشيرًا إلى أن هذا انعكس بشكل واضح على زيادة عدد السائحين، مؤكدًا أن جرش من أجمل المناطق بالعالم ما يتطلب دعمها والاستفادة من إمكاناتها وميزاتها في قطاعي السياحة والزراعة.