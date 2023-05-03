أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية السعودية تطورات السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:29 مساءً - تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حول الأوضاع فى السودان.

وكتب الأمين العام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل للتدوين المصغّر "تويتر"، أنه تناول مع وزير الخارجية السعودي الأزمة فى السودان وضرورة وقف إطلاق النار.

وأصدرت جامعة الدول قرارًا حمل رقم 8913، الصادر عن اجتماع مجلسها في جلسته المستأنفة، التي انعقدت الاثنين، برئاسة مصر، بشأن تطورات الوضع فى جمهورية السودان، حيث دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية، دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعيًا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.