الأمانة العامة للجامعة العربية تشارك في الاجتماع 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 01:34 مساءً - تشارك إدارة شئون البيئة والارصاد الجوية (الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة) في الاجتماع 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل والاجتماع 11 لاتفاقية استكهولم والاجتماع 11 لاتفاقية روتردام التي تعقد حالياً في جنيف خلال الفترة من 1-12 مايو 2023 ،

حيث نظمت الأمانة الفنية الاجتماع الأول للمجموعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة ممثلين من تونس ، الامارات ، ليبيا ، سلطنة عمان ، الأردن ، العراق ، الكويت ، قطر ، السعودية ، ، فلسطين ، لبنان، مصر ، البحرين ، موريتانيا ، ليبيا ، سوريا بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني.

ويهدف الاجتماع الى تنسيق المواقف العربية في مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاتفاقيات الثلاثة.