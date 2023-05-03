مقتل 55 شخصا جراء فيضانات مدمرة في رواندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 12:29 مساءً - قال مسؤول حكومي في رواندا يوم الأربعاء إن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في غرب البلاد أدت إلى مقتل 55 شخصا وإن رجال الإنقاذ يحاولون مساعدة المصابين والمحاصرين في منازلهم.

وقال فرانسوا هابيتيجيكو حاكم الإقليم الغربي لرويترز: “هطلت أمطار غزيرة طوال الليل وتسبب ذلك في معاناة هائلة”.

وأضاف أن المناطق الأكثر تضررا هي نجوروريرو وروبافو ونيابيهو وروتسيرو وكارونجي.

وتابع: “فقدنا الكثير من الأرواح والأسر.. لقى نحو 55 حتفهم بالإضافة إلى الجرحى والمحاصرين في منازلهم.. نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن”.

ويُظهر مقطع فيديو على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر مياها موحلة تتدفق بسرعة على طول طريق وبيوتا مدمرة.

وأفاد هابيتيجيكو بأن هطول الأمطار بدأ حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء وفاضت مياه نهر سيبيا على ضفتيه.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في رواندا إن من المتوقع هطول الأمطار بمعدل يزيد عن المتوسط في مايو/ أيار.