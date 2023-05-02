الصحة السودانية: 550 قتيلا في مختلف الولايات جراء الاشتباكات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 11:27 مساءً - قالت وزارة الصحة في بيان لها صادر اليوم، إنه منذ اندلاع الاشتباكات بين مليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي وقوات الجيش السوداني بقيادة البرهان، وصل عدد القتلى إلى 550 قتيلا في مختلف الولايات جراء الاشتباكات.

ومنذ أيام كشف كشف الدكتور سيد محمد عبدالله، الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية بنقابة أطباء السودان، عدد الضحايا والإصابات الناجمة عن اشتباكات السودان على مدار الأسبوعين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات لـ411 حالة وفاة بين المدنيين و2023 حالة إصابة”.

وأضاف: "عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها، أمس، بلغ 9 وفيات و65 حالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة".

وأكد أن العدد لا يشمل المقاتلين أو العسكريين، أو لا يشمل المواطنين من المدنيين الذين أصيبوا ولم يتمكنوا من تلقي العلاج في المستشفيات.

وقد عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد الموقف الأمريكي من اشتباكات السودان.

في اليومين الماضيين، نقلت 3 قوافل 700 مواطن أمريكي إلى ميناء بورتسودان، وفوقهم طائرات مسيرة أمريكية، وأخرى للمراقبة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن هذه الطائرات تهدف لحماية قوافل المواطنين الأمريكيين، وذلك حسبما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن أمريكا لا تملك أوراقًا للضغط على الجيش أو الميليشيا لوقف إطلاق النار، وأنها تفضل التواصل الهادئ مع السودان لتحقيق هدنات حقيقية كمقدمة لوقف دائم لإطلاق النار.

قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن ما يحدث في السودان الآن، من اشتباكات وعدم استقرار بمثابة بيئة مهيئة لاستقطاب الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الإرهاب والتنظيمات المتطرفة لا تحيا في دول مستقرة".