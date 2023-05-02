الفصائل الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:23 مساءً - أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة ردا على استشهاد الأسير القائد في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان داخل السجن بعد إضرابه لأكثر من 80 يوما عن الطعام.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائلي إطلاق 21 صاروخا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وتم اعتراض 4 صورايخ من خلال القبة الحديدية.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات “سديروت” والعديد من مستوطنات الغلاف.

بدورها، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك.

وأضافت الغرفة المشتركة: “سنبقى أوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف، محذرة العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمة أو حماقة لن يكون دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان”.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعية الاحتلال مرصدين للفصائل الفلسطينية شرق حي الزيتون بغزة، ومدينة رفح جنوب القطاع.