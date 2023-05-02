بدأ أعمال المنتدى العربي الثاني حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 04:26 مساءً - عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال "المنتدى العربي الثاني حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي", بالتعاون بين جامعة الدول العربية (إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح) واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوزارة الدفاع القطرية وذلك خلال الفترة 2-4 مايو 2023.

ترأس وفد جامعة الدول العربية سعادة السفير/ خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وعضوية السيد وزير مفوض فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح، وقد عبر سعادة السفير منزلاوي عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها لأعمال هذا المنتدى، والذي يعد المنصة الدولية العربية الأولى للتواصل بين الخبراء في المنطقة العربية وخارجها، حيث يأتي إطلاقه في ظل ظروف دولية وإقليمية تحتاج الى التشاور وتبادل الرؤى بين الخبراء المعنيين والمختصين في مجال نزع السلاح. وقد شهد المنتدى أيضاً مشاركة رفيعة المستوى من 20 دولة عربية والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية من بينها الإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، وحركة مجموعة دول عدم الانحياز، إلى جانب عدد من السفراء والخبراء العرب والأجانب.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قام سعادة السفير/ د. منزلاوي وسعادة العميد الركن/ د. الجابري بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية – إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح) واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوزارة الدفاع القطرية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وعقد المنتدى بصورة دورية لتحقيق الاهداف المنشودة.

تناولت جلسات عمل المنتدى عدداً من الموضوعات الهامة منها: التحضير للدورة الحادية عشر لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتقييم الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على منظومة نزع السلاح، والاتجاهات العالمية في مجالات نزع السلاح، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.