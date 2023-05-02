دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب وسط حالة حذر

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة الفيدرالي الأمريكي. استقرار أسعار الذهب وسط حالة حذراستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة الفيدرالي الأمريكي. وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1991 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.87 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحداً في المائة إلى 1466.36 دولار.



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