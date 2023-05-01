رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لحماية حقوق العمال وتفعيل المؤسسات الدستورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 11:24 مساءً - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن خير تهنئة للعمال اللبنانيين في عيدهم هو العمل من دون هوادة لحماية وتلبية حقوقهم المشروعة في كل ما يعزز حياتهم الكريمة، والعمل في سبيل لبنان وتفعيل مؤسساته الدستورية وحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه مهما غلت التضحيات.

وأضاف بري - في بيان اليوم بمناسبة عيد العمال - أن عمال لبنان يصنعون العيد ولا يحصلون على راحة، موجها لهم التحية في كل ميادين عملهم.

ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فيما فشل مجلس النواب اللبناني على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب غياب التوافق بين القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي المعني بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية نظرا لكونها حكومة تصريف أعمال اثر استقالتها في مايو الماضي التزاما بنص الدستور الذي يقضي باستقالة الحكومة فور انتخاب مجلس نواب جديد.