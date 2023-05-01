وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان ملفات أمن الحدود واللاجئين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 12:29 مساءً - عقد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره السوري، فيصل المقداد، اجتماعاً ثنائيًا قبيل انطلاق أعمال ‫اجتماع عمّان التشاوري الذي تستضيفه المملكة الأردنية اليوم، ويشارك فيه وزراء خارجية ‫السعودية ومصر وسوريا والعراق.

وأوضحت الخارجية الأردنية، الإثنين، أن اللقاء استعرض الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى، كما بحث الوزيران العديد من القضايا الثنائية كأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه، واللاجئين.

وجاء اللقاء الثنائي قبيل انطلاق الاجتماع الخماسي الذي يضم وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق وسوريا لبحث حل الأزمة السورية.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 نيسان/أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.