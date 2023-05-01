برنامج الأغذية العالمي يستأنف أنشطته في السودان بعد تعليق مؤقت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 11:27 صباحاً - أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الإثنين، استئناف عمل الوكالة في السودان، بعد تعليق أنشطتها مؤقتا عقب مقتل عدد من موظفيها خلال الاشتباكات الجارية في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت ماكين، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر: “بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين نحو الجوع، قرر برنامج الأغذية العالمي رفع التعليق المؤقت الذي تم إقراره عقب الوفاة المأساوية لأعضاء فريقنا”.

وأضافت ماكين أن برنامج الأغذية العالمي سيستأنف أنشطته على وجه السرعة، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى العديد من الأشخاص، الذين هم في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة، بعد خطوة مماثلة أعلنتها قوات الدعم السريع.