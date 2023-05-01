فلسطين: جرائم الاحتلال في أريحا ترجمة لتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 10:26 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاقتحام الدموي والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، في مخيم عقبة جبر في أريحا، والذي أدى إلى ارتقاء الشهيد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، وإصابة آخرين، كما نددت باستمرار الحصار الظالم على مدينة أريحا كأبشع أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين المدنيين العزل.

وأكدت الوزارة، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي بهدف القتل

وقالت الخارجية في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن هذه الجرائم ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي بهدف القتل، و نتيجة مباشرة لحملات التحريض على العنف والقتل التي يطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي وعديد الجمعيات الاستيطانية المتطرفة”.

وشددت على أن عدم محاسبة دولة الاحتلال واكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض بيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، باتت تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وعمليات الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة وارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنها تواصل الوزارة متابعاتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية المختصة.