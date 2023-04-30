مصرع شرطيين تركيين وإصابة 7 آخرين في تفجير بـ شمال سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 09:29 مساءً - لقي شرطيين تركيين مصرعهم وأصيب 7 آخرون على إثر انفجار قنبلة بنقطة تفتيش للجيش التركي قرب "تل أبيض" في شمال سوريا، حيث أعلن مكتب والي شانلي أورفا جنوب تركيا، أن حالة المصابين السبعة مستقرة.

من جانبه، أكد مكتب والي شانلي أورفا، أن الهجوم على نقطة التفتيش استخدم فيه متفجرات كان يتم اعدادها لعبور الحدود السورية التركية لتنفيذ عملية إرهابية بالداخل التركي، موجهًا أصابع الاتهام إلى وحدات حماية الشعب الكردية وحملها مسئولية الهجوم.

يذكر أن قوات الأمن التركية كانت قد شنت حملات اعتقال ضد 110 شخص خلال الأيام الماضي شملت 21 محافظة، حيث أكدت مصادر أمنية تركية أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، معظمهم من المحامين والصحفيين، حيث أكدت منظمات حقوقية أن العملية استباقية لتكميم الأفواه قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديدة في منتصف مايو.