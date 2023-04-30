انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للصين

انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للصينانخفضت صادرات كوريا الجنوبية الموجهة للصين خلال الربع الأول من هذا العام إلى 28 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك للانخفاض الحاد في صادرات أشباه الموصلات في ظل تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية وانخفاض أسعارها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية اليوم الأحد، أن حجم الصادرات الكورية الجنوبية للصين بلغ خلال ثلاثة أشهر حتى 30 مارس الماضي 2ر38 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك سجلت كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في الصادرات للصين خلال الربع الأول من بين 23 دولة ومنطقة يصنفها مكتب الجمارك الصيني على أنها أبرز الشركاء التجاريين للصين.

