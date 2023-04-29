النيابة العامة السعودية تشدد العقوبات على الجناة في جرائم المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 11:24 مساءً - أصدرت النيابة السعودية اليوم السبت، بيانا تحذيريا كشفت من خلاله عن حالات تشديد العقوبة في جرائم المخدرات، محذرة بذلك جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية.

كما ناشدت النيابة العامة، الجميع بضرورة التعاون والإبلاغ عن المروجين والمهربين، وذلك من أجل التعامل السريع مع هؤلاء المجرمين.

أوضحت النيابة من خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المخدرات آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع والصحة، ويجب على الجميع التصدي لها خلال هذه المرحلة الهامة، وخاصة أنها تستهدف شباب المملكة وجميع المتواجدين على أراضيها.

ونشرت النيابة السعودية صورة جاء فيها: "تشدد عقوبة الجاني إذا استغل في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب".

ووفقا المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم تشديد العقوبة على الجاني، وذلك في حالة استغلاله في ارتكاب الجريمة أحدا ممن يتولى تربيتهم أو من الأشخاص الذين له سلطة عليهم بشكل فعلي، أو في حالة استخدام قاصرا في تلك الجرائم.