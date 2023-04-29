سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء: هذه مجرد بداية نحو مهام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 10:30 صباحاً - قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبيل اختتامه لأول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي استمرت لمدة 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، إن هذه مجرد بداية لمهام جديدة من محطة الفضاء الدولية.. وإلى القمر والمريخ.

وتولى النيادي خلال المهمة رفقة زميله ستيفن بوين من وكالة ناسا الأمريكية تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band للمحطة، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الأرض، فضلاً عن إكمال سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية للمحطة وتركيب أجزاء جديدة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، علق على أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي عبر حسابه في “تويتر”. وقال: “بعد 3 سنوات من التدريب المكثف رأينا سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية.. أول إماراتي.. أول عربي.. أول مسلم.. يسير في الفضاء الخارجي.. فخورين بذلك”.

وأضاف: “يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية.. العرب قادرون.. العرب قادمون.. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم.. والاستثمار في الشباب.. والابتعاد عن الخلافات”.

وأظهر مقطع فيديو رائد الفضاء سلطان النيادي وهو يخطو كأول مواطن عربي في الفضاء الخارجي، ما يعتبر إنجازا إماراتيا عربيا تاريخيا.

كما وثق بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، على منصة “يوتيوب”، يوم الجمعة، خروج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.