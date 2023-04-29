إشادة إماراتية بإنجاز سلطان النيادي بعد السير في الفضاء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 10:30 صباحاً - أشاد قادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنجاز التاريخي الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعد أن أصبح أول رائد عربي يسير في الفضاء.

وحظي إنجاز النيادي بمتابعة العالم العربي، كما نال إشادات واسعة على المستويين الداخلي في دولة الإمارات، والخارجي أيضا.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أشاد بما تم تحقيقه خلال الأسبوع من إنجازات تتعلق بمجال الفضاء، فكتب عبر حسابه على موقع تويتر: «أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي، قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ “ديموس” وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد، وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء».

وأضاف: «ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء».

وكتب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حسابه على تويتر، يقول: «بعد 3 سنوات من التدريب المكثف.. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية».

وأضاف: «أول إماراتي.. أول عربي.. أول مسلم.. يسير في الفضاء الخارجي.. فخورين بذلك».

وتابع: «يقولون إن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية.. العرب قادرون.. العرب قادمون.. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم.. والاستثمار في الشباب.. والابتعاد عن الخلافات».

أما حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، فكتب يقول: «محطة تاريخية جديدة نصل إليها في مشروعنا لاستكشاف الفضاء».

وأضاف: «اليوم وبطموح زايد، ابن الإمارات سلطان النيادي يخوض بنجاح أول مهمة عربية للسير في الفضاء متوجا جهود وتدريبات استمرت لسنوات».

وتابع: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا وكل أبناء الوطن العربي هذا الانجاز.. السلامة والتوفيق لسلطان والفخر لنا وللعرب».

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش: «صباح الخير من الإمارات، وطن الإنجازات، صباح الفخر بهذه الأرض الطيبة التي أنجبت سلطان النيادي، رائد الفضاء العربي، وشبابنا الطامح لكل تقدم ورقي».

وأضاف: «فخورون ببرنامج الإمارات للفضاء، أحد مسارات النهضة المباركة والمتجددة وما يحققه من نجاحات، ويبقى طموحنا بلا حدود وتطلعاتنا سقفها السماء».

في السياق ذاته، سلطت افتتاحيات الصحف المحلية بدولة الإمارات، الصادرة اليوم السبت، الضوء على مهمة سلطان النيادي التاريخية بالسير في الفضاء، ودفعة البيانات الجديدة لـ«مسبار الأمل» التي توفر فهما أعمق للظواهر الطبيعية على الكوكب الأحمر.

وأكدت الصحف أن هذين الإنجازين يتوجان جهود القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية استكشاف الفضاء الإماراتية، ومشاركة دول العالم مسيرتها العلمية، ويدعمان أوجه اقتصاد المعرفة ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى وضع الدولة بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء، تحقيقا لطموح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

واختتم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أول مهمة سير في الفضاء في إنجاز عربي جديد، والتي استمرت لمدة 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية.

وتولى النيادي خلال المهمة رفقة زميله ستيفن بوين من وكالة ناسا الأمريكية تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band للمحطة، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الأرض، فضلاً عن إكمال سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية وأجزاء أخرى جديدة للمحطة.