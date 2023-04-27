حبس جندي إسرائيلي باع أسلحة للفلسطينيين في الضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 10:26 صباحاً - كشفت القناة 14 العبرية صباح يوم الخميس أن المحكمة الإسرائيلية قضت بسجن جندي إسرائيلي بذريعة بيع أسلحة لفلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بتهمة الخيانة العظمى.

ووفقاً للقناة العبرية، الحكم بالسجن مدة 7 سنوات ونصف على جندي إسرائيلي انتحل صفة ضابط وقام ببيع أسلحة لفلسطينيين من الخليل قبل عامين.

وارتفعت وتيرة العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، رداً على جرائم الجيش المتكررة والمتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين.