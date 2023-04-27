حافلات إجلاء الفلسطينيين من الخرطوم تصل إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، فجر اليوم الخميس، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين الفلسطينيين القادمين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين الحدودي.

وأوضح السفارة في بيان صحفي أنه سيتوجه 194 فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و29 مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية، وكان في استقبالهم وفد من سفارة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.

وأكد سفير فلسطين في مصر، دياب اللوح، إجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين بحضور مندوبي السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري.