وصول 239 يمنياً إلى السعودية بعد إجلاءهم من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:26 مساءً - وصلت فجر اليوم إلى مدينة جدة السعودية، الدفعة الاولى من مواطني الجمهورية اليمنية البالغ عددهم 239 شخصاً بعد إجلاءهم من السودان، حيث كان في استقبالهم القنصل اليمني في جدة، السفير علوي بافقيه .

وقال القنصل بافقيه، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان وصول هذه الدفعة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن القنصلية اليمنية بجدة وبكل طواقمها واداراتها تحرص على تذليل كافة الصعوبات وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للجالية اليمنية تمهيداً لمغادرتهم بسلاسة ويسر إلى ارض الوطن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئاسية التي قضت بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

وأضاف ان وزارة الخارجية تتابع عن كثب التطورات في السودان وأن العمل جار لاستكمال اجلاء كافة الطلاب وأبناء الجالية الراغبين بالعودة.. مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، لاجلاء الرعايا اليمنيين، تمهيداً لعودتهم الى أرض الوطن.