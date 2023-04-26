قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها العسكري على مدينة ”أريحا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 06:29 مساءً - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، حصارها العسكري على مدينة "أريحا"، بشرق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، وتقوم بإيقاف سيارات المواطنين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لأريحا، وانزلتهم بالقوة من سياراتهم، قبل أن تطلق سراحهم.

ويشهد المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال.