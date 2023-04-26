الاستخبارات العراقية: اعتقال 5 إرهابيين من ”داعش” فى نينوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى العراق، اليوم الأربعاء، القبض على 5 إرهابيين من تنظيم "داعش" فى نينوى.

وقالت الوكالة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قواتها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبحسب المعلومات الدقيقة فإن هؤلاء عملوا فيما يسمى (قاطع الزاب ولواء الشيشانى وفرقة نهاوند)".

وأضافت أن المتهمين أيضا صادرة بحقهم أوامر قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب، مشيرة إلى أن عمليات القبض والتحرى تمت بمناطق متفرقة من محافظة نينوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.