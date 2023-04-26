الصحة السودانية: 13 حالة وفاة و59 إصابة بولايات السودان يوم أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 06:29 مساءً - أصدرت وزارة الصحة الاتحادية السودانية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 25 ابريل الجاري بالمركز والولايات ، وأوضح التقرير عن تسجيل 4193 حالة إصابة 512 حالة وفاة بالبلاد ، منها 2403إصابة 169 حالة وفاة بولاية الخرطوم خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير إلى انه يوم امس تأثرت 4 ولايات بالاحداث ( الخرطوم ، جنوب دارفور ، غرب دارفور ، وسط دارفور )

مشيرا إلي رصد 3 وفيات 23 إصابة بولاية الخرطوم ليوم أمس .

تجدر الإشارة الي انه تم التواصل من جانب وزارة الصحة السودانية مع قادة الطرفين لضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك) لعمليات الضرب و المقذوفات الحارقة حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر، إضافة للمطالبة مرة أخرى بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز لتسهيل حركة الكوادر والأطباء و الإمداد.

كما افادت وزارة الصحة السودانية ان الخدمة مستقرة نسبيا ودخلت بعض المستشفيات الخدمة بعد توقف. شاكرين للكوادر الطبية و المتطوعين تناديهم لسد الحوجة رغم الصعوبات التي تواجههم حتي الآن.

كذلك تم التنسيق للإمداد الدوائي وإمداد مكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية و عدد من المنظمات العاملة بالسودان.