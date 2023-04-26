قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:27 صباحاً - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مصلّى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، لليوم الرابع على التوالي، وسط أعمال تفتيش في محيطه.

يذكر أن عناصر من شرطة الاحتلال، قد اقتحموا مصلّى باب الرحمة يوم أمس، وصادروا هويات المتواجدين فيه.

كما تكرر اقتحام مصلى باب الرحمة الاثنين والسبت الماضيين، بقطع أسلاك الكهرباء عنه، وتخريب تمديدات الكهرباء داخله.

في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى حتى اللحظة.

ورفع المستوطنون علم الاحتلال ونفذوا ما يسمى “السجود الملحمي” قرب مصلّى باب الرحمة، وذلك خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.