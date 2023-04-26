الأمانة العامة للجامعة العربية تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 10:30 صباحاً - يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 ابريل من كل عام وشعار هذا العام هو" النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع"، وذلك احتفاء بالنساء المبدعات ورائدات الأعمال ودعم ابتكاراتهن وإبداعاتهن للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع أنحاء العالم، لأن المرأة مساوية للرجل وهي تستحق امتلاك الوسائل التي تمكنها من الابتكار وإنتاج المعارف التقليدية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ورغم أن النساء يشكلن نصف سكان العالم، إلا أن لديهن بعض التحديات التي تواجههن في الاستفادة من نظام الملكية الفكرية، لذلك فإن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 يعتبر فرصة من أجل تشجيع النساء على الاستخدام الأمثل لنظام الملكية الفكرية لحماية ابداعاتهن وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية وإطلاق العنان لهن لتقديم المزيد من الابداعات في جميع انحاء العالم.

وبالفعل أحرزت نساء المنطقة العربية تقدماً ملحوظاً في مجال الابتكار وريادة الأعمال وذلك وفقاً لبعض التصنيفات الدولية والإقليمية.

وبما أن المرأة هي أحد أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية تم تخصيص عدد من الجوائز للنساء العاملات في مجال الابتكار والبحث العلمي إقليمياً ودولياً.

وتعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، وتولى أهمية كبيرة لقضايا تمكين النساء في المنطقة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك تسعى الأمانة العامة إلى تضافر الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال تبنى العديد من المبادرات والقرارات.

وتنتهز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه الفرصة لتتقدم بالتهنئة لجميع المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية ولاسيما النساء العاملات على رأس هذه المكاتب والذين هم أعضاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية تلك اللجنة التي تشكلت بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في عام 2016.

وتتكون هذه اللجنة من المسئولين الحكوميين عن مكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة ومكاتب براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وهذه اللجنة مهمتها وضع قواعد التعاون في مجال الملكية الفكرية للمنطقة العربية.

لقد ظلت جامعة الدول العربية تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2000 ومنذ توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي أثمرت في خلال اثنين وعشرين عاماً عن عدد كبير من الإنجازات والمشاريع المشتركة لتحقيق الصالح العربي في مجال الملكية الفكرية.