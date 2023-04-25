وزير خارجية الأردن: إجلاء كل من تواصل مع السفارة بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 08:27 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، إن بلاده ستستكمل اليوم إجلاء العدد الأكبر من الأردنيين من السودان.

وأكد أيمن الصفدي، أنه تم إجلاء كل من تواصل مع السفارة الأردنية بالسودان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقال مراسل شبكة "العربية"، إن طائرة إجلاء خامسة وصلت إلي الأردن من السودان.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني، السفير سنان المجالي في وقت سابق اليوم، إن طائرتين جديدتين انطلقتا لإجلاء أردنيين من السودان.

وأشار إلى أن الأردن يقدم نوعين من المساعدات النوع الأول من خلال إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تطلب ذلك بالطائرات الأردنية في حال توفر أماكن لهم على متنها، أما النوع الثاني من المساعدة الذي يقدمه الأردن فهو الموافقة لعدد من الدول الصديقة التي طلبت أن يكون مكان انطلاق إجلاء رعاياهم من الأردن باتجاه السودان ومن ثم العودة إلى المملكة وبعدها يتم إرسالهم إلى بلدانهم.