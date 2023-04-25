الصحة العالمية تحذر من «خطر بيولوجي» في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:29 مساءً - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من «خطر بيولوجي مرتفع» في السودان، بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن «رويترز».

وقال نعمة سعيد عابد، ممثل المنظمة الأممية في السودان، في اتصال عبر تقنية الفيديو بالمؤتمر الصحفي الذى عقدته منظمة الأمم المتحدة اليوم عن الوضع في السودان، "إن أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، ما يشكّل خطرًا بيولوجيًا مرتفعًا جدًا"، مشيرًا إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.