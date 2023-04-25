الجيش السوداني: ميليشيا الدعم السريع تواصل خرق الهدنة المعلنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الدعم السريع مازالت تواصل خرق الهدنة المعلنة بتكثيف التحركات العسكرية ومحاولة استغلال الموقف بالحصول على إمدادات من الذخائر عن طريق نقلها برتل مكون من عربات نقل كبيرة وسيارات دفع رباعي مما تطلب التعامل معها بواسطة قوات الجيش السوداني.

وأضافت القوات المسلحة السودانية فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك يأتى بالتزامن مع موجة معهودة من نشر الأكاذيب والتضليل في وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتهم، من بينها حديث عن انخفاض معنويات قوات الجيش السوداني ومعاناتها من نقص مواد تموين القتال ووفاة رئيس هيئة الأركان بنوبة قلبية وهروب وزير الدفاع وغيرها من الأكاذيب المثيرة للسخرية والتي أدمنوها حتى أصبحت إحدى سماتهم.

وتابع بيان القوات المسلحة السودانية: "نطمئن شعبنا أن قيادة وأفراد جيشه في أحسن حالاتهم المعنوية والقتالية، وأتم الجاهزية للاستمرار في أداء واجبهم الوطني المقدس في دحر فلول المتمردين، وسنجني قريبا ثمار هذا الصمود نصرا مبينا ووطنا آمنا مستقرا خالي من ميليشيا الغدر والخيانة والتخريب".

وجددت القوات المسلحة السودانية دعوتها لأفراد الدعم السريع بالاستمرار في النأي بأنفسهم عن هذه المحرقة التي لا فائدة منها والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية لنيل شرف الانضمام إلي صفوف القوات المسلحة لخدمة البلاد بدلا عن الزج بأنفسهم في خدمة أهداف ذاتية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.