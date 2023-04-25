سلطنة عمان: سفارتنا في السودان آمنة وسليمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 05:27 مساءً - أكدت وزارة الخارجية العمانية أن سفارة سلطنة ‎عمان في العاصمة السودانية ‎الخرطوم آمنة وسليمة بحسب ماذكرته وكالة الأنباء العمانية.

تعديات كثيرة على مقرات البعثات الدبلوماسية

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أفادت بأن هناك تعديات كثيرة على مقرات البعثات الدبلوماسية من قبل المتمردين " ميليشيات الدعم السريع" وإطلاق أعيرة نارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع ١، بجانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية بها بجانب بلاغ السفير الكوري بطلب إخلاء جوي لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات.

القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

وذكر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: كما تلقينا بلاغا من سفارة سلطنة عمان بإحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة.

ميليشيا متمردة

واتمت بيانها قائلة: بالرغم من التزامنا بالهدنة إلا أننا سنحتفظ بحقنا كامل في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة ومحاولات الميليشيا المتمردة استغلالها لإنقاذ موقفهم العملياتي المتدهور، ونطمئن مواطنينا بأن قواتهم المسلحة ستبقى يقظة وحريصة على أمن وسلامة البلاد