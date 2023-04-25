الخارجية الفلسطينية: بدء إجلاء طلبة قطاع غزة من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:23 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية إجلاء طلبة قطاع غزة المتواجدين على الأراضي السوادنية، وذلك بعد التطورات الأمنية الخطيرة في السودان .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، “إن الحافلات التي تقل طلبة ومواطنين من أبناء شعبنا في قطاع غزة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من الخرطوم، باتجاه المعبر الحدودي مع جمهورية مصر العربية”.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك أن “ثلاث حافلات تقل على متنها 130 طالبا، وما يقارب 60 مواطنا انطلقت باتجاه المعبر الحدودي، وأتمت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم، بما في ذلك تسيير حافلات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح الحدودي”.

وأضاف أن سفارة دولة فلسطين لدى الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسفارة دولة فلسطين في عمان استكملت الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن حافلة رابعة تحمل ما يقارب 54 مواطنا من أبناء قطاع غزة ستتوجه خلال هذا اليوم باتجاه بورتسودان، والمجموعة الأولى التي توجهت إليها قد وصلت، وسوف تغادر إلى جدة في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

ونوهت الخارجية في بيانها، أن عملية الإجلاء ما زالت متواصلة بجهود كبيرة تبذلها خلايا الأزمة في مقر الوزارة وسفارات دولة فلسطين في كل من الخرطوم، والرياض، والقاهرة، وعمان، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، ووزارة الداخلية، والمؤسسات الشريكة.