محمد بن زايد: الإمارات ستظل داعماً لجهود مواجهة الأمراض والأوبئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:29 مساءً - أكد رئيس دوالة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد زايد آل نهيان، أن بلاده ستواصل سعيها إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي للأمراض والأوبئة، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد، عبر تغريدة على توتير بمناسبة اليوم العالمي للملاريا الذي يصادف 25 أبريل/نسيان، أن دولة الإمارات ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

‎وتحتفل غالبية بلدان العالم في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان من كل عام باليوم العالمي لمكافحة فيروس الملاريا، ‎ويعكس هذا الحدث السنوي حجم الجهد العالمي حول زيادة الوعي بالملاريا وتوفير الأموال لعلاجها والوقاية منها.