انتظام العملية التعليمية في مدارس الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 10:30 صباحاً - انتظمت العملية التعليمية في جميع مدارس محافظات الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين.

وتوجه آلاف الطلبة إلى مدارسهم المختلفة، وسط فرحة الأهالي والطلبة معا، لانتظام التعليم في المدارس.

ويأتي انتظام العملية التعليمية، بعد دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات، وإثر استجابة الحكومة الفلسطينية لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهنة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إن هناك خطة مركزية معدة من الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي، بعد انقطاع استمر أكثر من شهرين في مدارس محافظات الضفة الغربية.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة وافقت على إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتنفيذ علاوة الـ15% يصرف منها 5% براتب شهر آذار المنصرم.

وأضاف ملحم أن الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي في مدارس الحكومة إلى طبيعته اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم وضعت البرنامج الخاص لتعويض الطلبة عما فاتهم. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء انتخابات لاتحاد المعلمين.

يذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط الماضي أضرب المعلمين في الضفة الغربية للمطالبة بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء معيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية وأيضا جراء احتجاز إسرائيل لقسم من أموال ضرائب تحصّلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن متوسط رواتب المعلمين في المدارس الحكومية يتراوح بين 2600 وخمسة آلاف شيقل حسب درجة المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.