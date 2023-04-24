العثور على 31 جثة لمهاجرين بسواحل تونس واعتراض قرابة 100 شخص آخرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 07:26 مساءً - ارتفع عدد الجثث لمهاجرين غرقى بسواحل صفاقس ووسط تونس إلى 31، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس البحري التونسي اليوم الإثنين.

وحتى يوم أمس عثر على 11 جثة شبه متحللة بسواحل منطقتي العامرة وجبنيانة بصفاقس.

وقال المتحدث حاسم الدين الجبابلي، إن عدد الجثث التي تم العثور عليها 31، بينهم ثلاث نساء وطفلان، متآكلة ومتعفنة كانت لفظتها أمواج البحر على شواطئ صفاقس وجزيرة قرقنة والمهدية، وقابس جنوبا.

وعبرت السواحل التونسية أعدادا قياسية من المهاجرين هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة في طريقهم إلى السواحل الإيطالية القريبة، وفق مصادر رسمية ومستقلة.

وأفاد الجبالي بأن وحدات الحرس البحري ضبطت بين يومي 21 و23 من الشهر الجاري قرابة ألف مهاجر في البحر من بينهم 846 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويناهز أعداد الغرقى، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة، قرابة 200 شخص منذ بداية العام الجاري.

وقالت السلطات الإيطالية إن أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلاد خلال نفس الفترة.