وزير خارجية الإمارات يثمن دور السعودية في إجلاء رعاياها من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 04:30 مساءً - ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

ووجه وزير الخارجية الشكر لنظيره السعودي على المساعدة في إجلاء مواطني دولة الإمارات من السودان، مشيدا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.