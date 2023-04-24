جنوب السودان يستقبل نحو 10 آلاف لاجئ فروا من القتال في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 03:29 مساءً - قال مسؤولون في منطقة الرنك في دولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، إن نحو عشرة آلاف لاجئ دخلوا البلاد قادمين من السودان في الأيام الماضية فارين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال كاك باديت مفوض المنطقة لرويترز إن نحو 6500 عبروا الحدود يوم السبت وعبر ثلاثة آلاف آخرون أمس الأحد ووصل المزيد اليوم الإثنين.

وقال داو أتورجونج قائد الجيش في الرنك إن ثلاثة أرباع الوافدين من مواطني جنوب السودان، والبقية من مواطني السودان وإريتريا وكينيا وأوغندا والصومال.

ويستضيف السودان 800 ألف لاجئ من جنوب السودان فروا من صراعات طويلة الأمد هناك. واستقلت دولة جنوب السودان في عام 2011.

وقال أتورجونج لرويترز “تقدم السلطات المحلية والسكان المساعدة للوافدين الجدد … حتى الآن لم تتدخل المنظمات الإنسانية”.

وهناك أكثر من مليوني نازح في جنوب السودان، حيث أسفرت الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 2013 إلى 2018 عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف.