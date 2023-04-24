عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 10:26 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين ،اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتدى أفراد من شرطة الاحتلال، على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأضافت، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات.

وعززت قوات وشرطة الاحتلال من تواجدهما داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في القدس والبلدة القديمة.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت السبت الماضي مصلى شباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.