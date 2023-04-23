أمر ملكي في المغرب بـ تعيين قائد جديد للجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 12:29 صباحاً - أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم السبت، تعيين مفتش عام جديد للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، بعد القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الذي يشغله الملك.

جاء بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن “الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق".

وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة رشح ملك المغرب، الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن".

يأتي إعفاء الفريق أول بلخير الفاروق بعد نحو 19 شهراً على تعيينه في منصب المفتش العام للجيش، خلفاً للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.