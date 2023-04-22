تركي آل الشيخ يعلن إطلاق فعاليات جولة المملكة 2023 في شهر مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 02:23 مساءً - أعلن معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق فعاليات "جولة المملكة 2023" في مايو القادم .

وتضم الفعاليات نجومًا سعوديين وعرب، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.

ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو - سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من: رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءً استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها: مسرحية الطيارة، وذات اللايكات، ومسرحية مسفر الرئيس التنفيذي، إضافة إلى شقة لندن، وحتى لا يطير الدكان، وغرفة 13، والحرب العالمية السادسة، وهادي فالنتاين، وميمو، وقابل للنشر، والمحترمين، وتو ذا موون.

وتجمع مسرحيات جولة المملكة 2023 أفضل رموز المسرح على مستوى العالم العربي، حيث تضم الفنان أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وأحمد العونان، وهدى حسين، وعبدالمجيد الرهيدي، وطارق العلي، وعدد من النجوم الذين يشاركون جمهور المملكة أفضل اللحظات والأوقات خلال الأشهر القادمة .

ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل الجولة عبر الرابط: https://enjoy.sa/media/oy0lkv3j/kingdom-tour.pdf.

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.