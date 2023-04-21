الجبير: السعودية ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لحل أزمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، التزام المملكة بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين لإيجاد الحلول اللازمة في مجال المناخ وفي جميع المسارات، والتي تتضمن تطوير تقنيات إدارة الكربون، وتقليل الكربون في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الأخرى، وكذلك الحد من إزالة الغابات.

واستعرض الجبير - في كلمة المملكة، التي ألقاها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، خلال منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، الذي دعا إليه وافتتحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوردته قناة (الإخبارية) السعودية - جهود ومبادرات المملكة المنبثقة من حرصها على العمل المشترك بما فيها دور المملكة الملموس في خفض إزالة الغابات من خلال مبادرة التشجير بزراعة مليارات الأشجار محلياً وعشرات المليارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى.

وتطرق إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة بالمملكة في إنتاج الكهرباء لنسبة 50% على أن تكون الـ 50% الأخرى من الغاز المعزز بتقنيات التقاط واحتجاز الكربون وذلك بحلول عام 2030.

وأشار الجبير إلى أن ما تقوم به المملكة من عمل ريادي في مجال الهيدروجين وتفعيل دوره في مزيج طاقة المستقبل، واستهدافها إنتاج مايصل إلى 2.9 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 و 4 ملايين طن سنويا بحلول عام 2035.

وأكد الجبير حرص المملكة على العمل المشترك بما تقوم به من استثمارات متعددة في الحلول الشمولية بما فيها التقنيات النظيفة للمواد الهيدروكربونية الداعمة للتحدي العالمي لإدارة الكربون.