هذه الدول أعلنت يوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 04:26 مساءً - أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أبريل ، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء، اليوم الخميس.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه في تويتر، إن الجهات التي تمثل المسلمين في كل من أستراليا وتايلاند وسنغافورة واليابان أعلنت أن يوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويستطلع المسلمون حول العالم، اليوم الخميس، رؤية الهلال الذي يعلن نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد، خاصة بعد الجدل المستمر منذ عدة أيام حول إمكانية رصد الهلال الليلة من عدمه.

وأكد مركز الفلك الدولي منذ أيام، أن رؤية الهلال، الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر ما أثار حالة من الجدل مما دفع بعض الفلكيين إلى الرد بالدلائل على ولادة الهلال الليلة، فيما ذهب البعض إلى أن رؤيته قد تكون مستحيلة الليلة.