إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية في تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، أنه أحبط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية وأنقذ 261 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس.

وقال الحرس الوطني، في بيان، أن وحداته "تمكنت الليلة الماضية من إحباط عدد 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 261 مجتازاً من بينهم 223 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون".

وارتفعت الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من سواحل تونس المطلة على البحر المتوسط، وتسببت الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر قوارب صغيرة متهالكة في فقد المئات حياتهم في البحر المتوسط.