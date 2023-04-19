الجيش السوداني يعلن سيطرته على نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن سيطرته على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على موقع "فيس بوك"، رفع الفرقة 16 مشاة نيالا (فرسان الغربية) العلم بمدينة نيالا، مؤكدة حسم التمرد في كافة أنحاء مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا، حذرت فيه المواطنين من التعامل مع عناصر الدعم السريع في مسألة السلاح.

وقال بالبيان: "وردتنا معلومات بأن بعض العناصر المتمردة تقوم بالتخلص من سلاحها، إما بيعا أو استبدالا من المواطنين، وندين هذا السلوك الذي يفضي إلى انتشار السلاح ونهيب بالمواطنين عدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لأقرب وحدة عسكرية".

وأكد أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم مراعية قواعد ومبادئ القتال في المناطق المبنية بشكل احترافي حرصا علي سلامة المدنيين من مواطنينا وهذا يجعل وتيرة القتال بطيئة.