اتحاد الصحفيين العرب يطالب السلطات السودانية بحماية الصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 04:26 مساءً - ناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب الأطراف المتحاربة فى السودان بعدم استهداف المباني المدنية والمكاتب التي يعمل بها الصحفيون فى الخرطوم، مشيرا إلى أنه تم استهداف مكاتب إعلامية تتبع إحدي الوكالات الصحفية السودانية.

كما أشار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الى أن الوضع أصبح أكثر خطورة على الصحفيين فى محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري الذى يشهد معارك شرسة.

كما طالب بعدم نشر صور الضحايا والأسري والجرحي لتعارضها مع الأعراف المهنية والقوانيين الدولية بجانب تأجيجها للصراع.

وتعرضت مؤسسات إعلامية تقع فى محيط مناطق الإشتباكات للقصف بالرغم من أن المؤسسات الإعلامية هي كيانات مدنية يمنع إستهدافها خلال النزاعات المسلحة فى الوقت الذى يجب فيه إحترام ما يحرمه القانون الدولي بعدم استهداف المدنيين فى مناطق النزاع.

كما ناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الأطراف المتحاربة بالعمل على حماية الصحفيين السودانيين كما يعرب عن قلقه البالغ إزاء الظروف الصعبة التي يعمل فى ظلها الصحفيون السودانيون بتغطية الأحداث الجارية الأن فى السودان وتدعوهم إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامتهم وحمايتهم.