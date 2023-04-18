الجيش السوداني ينفي علمه بأي تنسيق دولي حول هدنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:31 صباحاً - نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وجود علم لديها بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، لمدة 24 ساعة.

وذكر بيان صادر من قيادة الجيش السوداني أن السعي إلى هذه الهدنة هو التغطية على الهزيمة الساحقة التي تتلقاها قوات الدعم خلال ساعات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد ركن نبيل عبد الله على موسي، “لقد دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء،أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، عقب محادثة مع وزيرة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وأضاف دقلو في تغريدة له على تويتر، أن قواته تنتظر المزيد من المناقشات مع بلينكن حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه، وفق تعبيره. متهما الجيش بعدم احترام وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام قواته بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا طرفي الصراع في السودان، لوقف لإطلاق النار لمدة أربع وعشرين ساعة، معتبرا أنه سيشكل أساسا للعودة للمفاوضات.

وعبر بلينكن في اتصالين هاتفيين، مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن قلق بالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين، داعيا لضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية.